Arturo Brachetti, "l'artigiano del trasformismo" in serata unica alla Sala Rossellini di Roma

In attesa di Solo - “il consueto carro armato di sorprese” - in scena al Sistina dal 10 al 20 gennaio, Arturo Brachetti si offrirà letteralmente al pubblico in un vis a vis intimo e personale - Arturo racconta Brachetti - martedì allo spazio Rossellini.



Una serata speciale “nata per esigenze contingenti, per portare la mia storia in piazze più piccole o in situazioni sceniche non adatte» spiega l’attore trasformista, che si definisce “artigiano della trasformazione”.



Contingenza di successo

«È diventata una cosa migliore di come ci immaginavamo, in un’ora e mezzo di intervista ripercorro la mia vita, dal brutto anatroccolo, sfigato e timido ragazzino che ero, a ciò che sono diventato, facendo un giro del mondo. Il tutto corredato di foto, video e aneddoti divertenti, dal seminario, all’incontro con Macario, dall’arrivo a Parigi, all’imitazione - tributo a Paolo Poli».



Molto intimo

«E anche molto più italiano, parlo di Poli, di Tognazzi, di temi che nello spettacolo grosso non affronto. Anche se ci saranno comunque cambi luce, sorprese, numeri che posso mettere in una automobile, quello del cappello, delle ombre cinesi, il mimo, il pezzo di sand painting dedicato a Tim Burton».



Ci ha preso gusto a raccontarsi?

«Mi sono reso conto che è divertente e che ho avuto una vita fortunata. Per dirla con Edith Piaf Non, rien de rien, non, je ne regrette rien (no, niente di niente, non rimpiango niente, ndr). Il realtà sa cosa ho scoperto con questo spettacolo?»



No, cosa ha scoperto?

«Che la gente è molto interessata al perché uno fa le cose. Quello che mi chiedono più spesso, ora che ho 62 anni, è come faccio a mostrarne venti di meno»



Già, come fa?

«Faccio un lavoro che mi piace, da sempre. Il Peter Pan che c’è in me è ancora bello vivo. Il trucco è questo».



Il ciuffo

«Rappresenta tante cose, un po’ il mio tallone d’Achille, un po’ il mio superpotere. L’ho adottato a 40 anni, prima pochi mi riconoscevano, poi questo ciuffo esagerato mi ha portato fortuna, mi ha cambiato la vita. I francesi non ricordavano il nome, ma mi chiamavano l’Italien avec la tour Eiffel sur la tête, l’italiano con la torre Eiffel sulla testa».



Il rapporto con il pubblico

«A brief intercorurse, una breve e piacevole relazione, un rapporto di fascinazione reciproca tra pubblico e performer che dura un’ora e mezzo e si spera finisca in un orgasmo finale di applausi. È uno scambio di energia magico, che ti fa sentire parte del pianeta».



Fonti di ispirazione

«Fregoli, naturalmente, Poli l’ho già detto, come artista visivo Lindsay Kemp. Sono stato fortunato ad aver respirato, anche se ero molto giovane, la rivoluzione culturale, sessuale del Sessantotto, l’idea che noi giovani avremmo cambiato il mondo in meglio».



Ha funzionato parzialmente

«Diciamo più lentamente rispetto alle aspettative. I giovani oggi non hanno questa fortuna, forse ne hanno altre, non so. A me sembra che internet e i computer incastrino la loro fantasia, piuttosto che svilupparla».



Però ha molti social fan giovani

«Sono sorpreso, infatti. Il mio pubblico è fatto più di coetanei, i miei spettacoli sono pensati per le famiglie. Eppure resto sorpreso dai giovani che mi fermano per un selfie. Magari non mi hanno mai visto in teatro, ma sanno tutto di me e del mio lavoro da internet».



In scena è capace di incarnare 350 personaggi, chi vorrebbe essere nella prossima vita?

«Difficile dirlo, mi sembra di averne già vissute sette o otto di vite. Spererei in un upgrade di saggezza. Di meritarmi, secondo la filosofia orientale, un miglioramento intellettuale».



Chi è Brachetti in privato?

«Torna ad essere Renzo Giovanni Arturo Brachetti, molto meno ... molto meno ... adesso trovo il termine, meno adrenalinico, spesso malinconico, taciturno e introverso. Se non lo distraggo ogni giorno il Peter Pan che c’è in me va in depressione».



Peter Pan a 62 anni

«Però mi sento meglio che a 25, più sicuro. Non canterò mai in un musical, ma me ne farò una ragione. Magari volerò, meglio».



L’abito che le ha ispirato il mestiere?

«Mi sono sempre travestito per fare i giochi da prestigio, ma ricordo in particolare un travestimento da casalinga con tanto di parrucca bionda per una recita in seminario. Ed anche una presentazione vestito alla Nicoletta Orsomando».



Arturo Brachetti in “Arturo in- contra Brachetti, intervista frizzante tra vita e palcoscenico” serata speciale di confidenze e ricordi, l’8/10, ore 21, 15 euro, Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58, ROMA spazio rossellini.it (foto P. Ranzani) Venerdì 4 Ottobre 2019, 06:05

