Omicidio alle porte di Roma, cadavere con ferite alla gola trovato in strada

Nuovo omicidio alle porte della Capitale. Dopo l'accoltellamento fatale per un giovane pugile ad Anzio, nella notte è stato rinvenuto un cadavere con evidenti ferite da taglio alla gola ad Artena. Il corpo è stato ritrovarto riverso in strada in via di Casa Colonella, stradina del piccolo comune.

Anzio, lo strazio del fratello del pugile ucciso: «Leonardo portato via col sorriso»

Omicidio ad Anzio, padre della vittima accoltella il buttafuori dentro al commissariato

Omicidio ad Artena

Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe tra 25 e 30 anni, sarebbe di nazionalità albanese. Non sono ancora state note le generalità, l'uomo era sprovvisto di documenti al momenti del ritrovamento. Sull'episodio indagano i carabinieri di Colleferro. Al momento la pista più accredita è quella dell' omicidio: il sospetto è che sia stato ucciso con delle coltellate alla gola probabilmente dopo una lite avvenuta a casa di connazionali in zona.

Le indagini

I pm di Velletri hanno avviato un fascicolo di indagine per omicidio e i carabinieri stanno ascoltando testimoni e verranno acquisiti anche i video delle telecamere presenti nella zona. Gli investigatori sono al lavoro per identificare la vittima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA