Artemisia Onlus, ecco il convegno per l'alta formazione medica

Si terrà a Roma, il giorno 11 maggio 2019, presso l’Università Pontificia Salesiana, sita in Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1, il Convegno medico di alta formazione dal titolo: “Progressi nella prevenzione e nel trattamento delle Talassemie ed Emoglobinopatie: la nuova frontiera”. L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’Associazione Artemisia Onlus (ente non-profit riconosciuto dalla Regione Lazio, certificato ISO 9001/2015 Bureau Veritas, Simply Halal e Kosher) in collaborazione con l’Associazione S.O.S. Thalassemia Onlus.



Il seminario è accreditato per 8 CREDITI FORMATIVI ECM GRATUITI, ed è rivolto a medici chirurghi (medici di medicina generale, medici del lavoro, medici di medicina nucleare, ematologi, ginecologi, pediatri, genetisti, immunologi) biologi, ostetrici, tecnici di laboratorio biomedico, infermieri. La Talassemia è una malattia genetica a trasmissione diretta da genitori a figli. In Italia vivono oltre 7000 pazienti affetti da patologie Emoglobiniche e mediamente il 5% degli italiani risulta portatore di difetti talassemici; pertanto il rischio di trasmissione genetica è elevato e la prevenzione precoce, mediante l’identificazione tempestiva dei portatori, rappresenta la carta vincente per controllare l’incidenza della Talassemia Il convegno ECM Artemisia Onlus vuole rappresentare una formidabile occasione di aggiornamento professionale per la realtà sanitaria del territorio che quotidianamente è chiamata a fornire ai pazienti orientamenti diagnostici, terapeutici e preventivi su argomenti così articolati e complessi.



Interverranno alcuni dei massimi esperti italiani in materia di prevenzione e trattamento delle Patologie Emoglobiniche, che presenteranno gli aspetti clinici, i progressi terapeutici e le modalità preventive di queste che rimangono ancora oggi le malattie genetiche più diffuse al mondo. Il coordinamento scientifico è affidato al Responsabile per la Diagnostica Emoglobinica Artemisia Lab, Dott. Antonio Amato. Darà il benvenuto e aprirà i lavori il Presidente di Artemisia Onlus, Arch. Mariastella Giorlandino, insieme al Rev. Don Mauro Mantovani, Rettore Magnifico U.P.S. ed al Dott. Maurizio Marchionne, Presidente S.O.S. Thalassemia Onlus Per saperne di più e per partecipare: Artemisia Onlus: 800 967 510 - www.associazioneartemisia.it