Arriva il nuovo anno: Mister Ok pronto per il tradizione tuffo nel Tevere

Il Covid non ferma la tradizione romana del tuffo di Capodanno di Mister Ok. Mister OK, al secolo Maurizio Palmulli, è pronto a immergersi nelle acque del Tevere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Leggi anche > Lotteria degli scontrini, magazziniere vince 100mila euro

Mister Ok e la tradizione di Capodanno

Mister Ok prosegue la tradizione romana e, nonostante il Covid, è pronto a tuffarsi nel Tevere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Per l'occasione l'1 gennaio 2022 il locale barcone Lian apre i battenti alle 11:30 offrendo la possibilità di gustarsi dalla loro terrazza riscaldata lo spettacolo offerto da Maurizio Palmulli nel fiume romano assieme ai The Latinas Live Show e del buon cibo per il brunch di Capodanno.

Palmulli è erede del primo e storico Mister Ok, ovvero l'italo-belga Rick De Sonay, che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro. Il soprannome si deveal gesto che faceva con la mano ad ammiratori e fotografi.

1 gennaio 2022 - Inizio evento dalle 11:30, prenotazione consigliata

Lian Roma - Tevere dei Mellini 7, sotto a Ponte Cavour sulla sponda del fiume a pochi passi da Piazza Cavour e di fronte all’Ara Pacis.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA