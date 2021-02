Arriva l'app "MyBanco": la spesa online al mercato rionale arriva direttamente a casa

Arriva l’app "MyBanco", il nuovo servizio di food delivery che permette ai clienti di acquistare comodamente da casa prodotti freschi nei mercati rionali, consegnati a domicilio grazie ai rider di CORRO.

Per iniziare a fare la spesa è sufficiente scaricare l’applicazione "MyBanco", gratuitamente da Apple Store e Google Play. Nella prima fase di start up è già possibile effettuare acquisti in 7 dei principali mercati romani: mercato Trieste, Trionfale, Parioli, Latino (Piazza Epiro), Testaccio, Montagnola e Piazza Gimma (quartiere Africano). In arrivo ci sono poi i mercati di Piazza San Giovanni di Dio, Condottieri e Ponte Milvio. Sono stati selezionati i migliori banchi presenti nei mercati ad esempio: The Butcher al Mercato Trionfale, la Formaggeria Roma al Mercato Latino, la pescheria di Simona e Daniele a Testaccio, la Piccola Formaggeria al Mercato Trieste per finire con la frutta e la verdura di Alfredo al Mercato di Viale Parioli. E’ sufficiente visitare il sito www.mybanco.it per verificare se il proprio indirizzo è coperto dal servizio.

"MyBanco" è una proposta inedita che ha come obiettivo quello di modernizzare e sostenere un settore come quello del mercato rionale che è da sempre simbolo di tradizione, cultura e qualità dei prodotti. Il piano di sviluppo della società prevede un progressivo aumento del numero di mercati sul territorio capitolino entro la prima metà del 2021 per poi estendere il servizio alle principali città italiane.

La società è stata fondata ad agosto 2020 da Riccardo Croci e Massimo Palmieri – entrambi già imprenditori nel campo della comunicazione – a cui si è aggiunto a settembre Stefano Angelini che da anni lavora nel campo dell’ospitalità occupandosi di gestione contabile e amministrazione.

