Arresti per droga, nove in manette tra cui madre e figlio. Fermata una coppia che spacciava con il "metodo del cesto"

Operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno arrestato 9 persone, gravemente indiziate dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i primi a finire in manette ci sono una madre e il figlio, romani, di 50 e 20 anni, bloccati subito dopo aver ceduto un involucro contenente una dose di cocaina del peso di un grammo in cambio di 50 euro. L'acquirente è stato identificato e segnalato quale assuntore all'Autorità competente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 2 grammi della medesima sostanza, suddivisa in dosi, 3 bilancini di precisione, 2 telefoni cellulari, riconducibili all'attività di spaccio e la somma contante di 500 euro, ritenuta provento della pregressa attività.

Spaccio, il metodo del cesto pieno di droga calato dalla finestra

Nel corso di una attività di osservazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato una coppia di italiani, un romano di 52 anni e una donna di 64 della provincia dell'Aquila, con precedenti. I militari hanno notato una persona ferma sul marciapiede che attendeva l'arrivo di un cesto, che una donna stava calando con una corda dalla finestra di un'abitazione. A seguito del controllo i militari hanno scoperto l'ingegnoso metodo di spaccio da parte della coppia. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nell'abitazione condivisa dai due, 2,5 chili di cocaina di cui 1,4 chili suddivisi in 2.077 dosi pronte alla vendita, il restante, un chilo e 100 grammi circa, in un panetto recante il logo di una nota casa automobilistica tedesca, nonché 4 bilancini di precisione e materiale vario per confezionare le dosi.

Arresti per spaccio di crack

In via Manfredonia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne italiano, con precedenti. I militari lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto e visto mentre cercava di occultare un involucro nella parte retrostante di un tabellone affisso al muro. Subito dopo averlo bloccato, i militari hanno anche recuperato l'involucro al cui interno erano contenute 17 dosi di crack, del peso di circa 6.5 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 8 grammi di hashish e 20 euro in denaro contante. Sempre al «Quarticciolo», poco più tardi, ancora una volta i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, hanno arrestato un 21enne romano, già con precedenti. Nello specifico i Carabinieri nel corso di un mirato servizio, hanno notato l'indagato mentre entrava in un'auto parcheggiata in via Manfredonia. I militari insospettiti dall'atteggiamento del 21enne, hanno deciso fermarlo per un controllo. La perquisizione sul posto e all'interno del veicolo, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 2.500 dosi tra cocaina e crack. Al termine del rito di convalida il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le successive verifiche dei militari hanno consentito di appurare che il veicolo parcheggiato risultava rubato e quindi i Carabinieri hanno fatto scattare la denuncia per il reato di ricettazione. In serata, i Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario, transitando in via Cordova, al Tufello, hanno arrestato in flagranza, un 19enne romano, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato fermato per un controllo mentre si trovava in compagnia di un altro soggetto. A seguito delle perquisizioni personali, il 19enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti, l'altro soggetto di una dose di hashish e pertanto segnalato quale assuntore. Nell'abitazione dell'arrestato i militari hanno rinvenuto altre 2 dosi della medesima sostanza e ulteriori 235 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Arrestato anche un 22enne romano, con precedenti, dai Carabinieri della Stazione Roma EUR, bloccato e trovato in possesso di oltre 300 grammi di hashish, suddiviso in 6 panetti cilindrici, due bilancini di precisione e materiale vario per confezionare la droga e 150 euro in contanti. Infine, in Circonvallazione Gianicolense, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un cittadino filippino di 25 anni, già con precedenti, perché sorpreso a cedere una dose di shaboo ad un connazionale, che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nelle tasche del 25enne i militari hanno rinvenuto ulteriori 4 grammi della medesima sostanza, 6 di cocaina e un altro grammo di marijuana. Nell'abitazione invece, sono stati rinvenuti ulteriori 4,2 grammi di cocaina, 0,4 di shaboo nonché bilancini di precisione.Tutti gli arresti sono stati convalidati mentre tutti gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntori.

