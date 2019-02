di Francesco Balzani

E’ ancora bufera su Angelica Ardovino , il consigliere del Movimento Cinque stelle che in un post su Facebook se la prese con i cittadini de l’Aquila che non votavano il suo partito con queste parole: “Pare che gli abruzzesi siano i più avulsi al M5s e pro Fi-Pd. Proprio vero che 'a lavar la testa all’asino si perde l’acqua e il sapone' e di somari mi pare di vederne tanti. Abruzzesi rimediate alla cantonata presa altrimenti… Buone baracche sotto la neve a tutti!”. Pochi minuti fa, infatti, durante una seduta della Commissione Ambiente al Municipio XIII di Roma una delegazione di circa 70 cittadini ed esponenti dei vari partiti tra cui Lega Nord, Fratelli d’Italia, Pd e Casapound sono entrati dentro l’aula all’urlo “Vergogna”, e con diversi striscioni in cui invitavano la a dimettersi. Tra loro anche alcuni cittadini de l’Aquila che si sono scagliati contro la Ardovino con parole durissime. Ne è nato un confronto tra le parti con la Ardovino che prima ha rivolto un applauso ironico poi è uscita quasi in lacrime. “Non ho detto nulla di ciò che mi accusano. Io sono una terremotata dell’Irpinia, ho festeggiato i miei 13 anni proprio nel giorno del sisma quindi non posso che esprimere solidarietà ai terremotati. Ciò che ho scritto è stato strumentalizzato, io ho voluto solo esortare a non votare più a quella politica che ha abbandonato i terremotati. Se vi va fate una passeggiata ad Avellino, oggi ci sono ancora palazzi pericolanti e lo stesso accade in Abruzzo. Quindi non chiedo scusa”. Non bastano queste giustificazioni all’opposizione che chiede a gran voce le dimissioni della Ardovino. “I cittadini sono esasperati dagli atteggiamenti provocatori della consigliera Ardovino. Nessuno del M5S, ad oggi, ha stigmatizzato le sue parole. Siamo a ribadire la nostra richiesta nei confronti di Virginia Raggi e Giuseppina Castagnetta, chiedano alla consigliera Ardovino di dimettersi”, le parole di Marco Giovagnorio di Fdi. Ribadite pure da Massimiliano Pasqualini del Pd: “Chi offende e strumentalizza i dolori e le sofferenze dei terremotati dell'Aquila non è degno di rappresentare Roma. E’ una vergogna nazionale”.