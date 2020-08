Terribile incendio ad Aprilia in via dei Giardini: si alza una nube di fumo spaventosa

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 22:00

Una nube di fumo spaventosa si è alzata da, dalla zona di via dei Giardini, visibile dallama la colonna nera verso il cielo è visibile fin da(la foto è tratta dalla pagina Facebook Via Pontina S.R. 148). Preoccupazioni e chiamate allarmate alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, sembra che- che sta letteralmente divorando la struttura - sia scoppiato in un magazzino. Sembra che si tratti dell'impianto Loas Italia che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti.Nel frattempo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, di Aprilia, Latina e Pomezia, supportate da due autobotti e un'autoscala dei vigili del fuoco. In supporto anche un'autobotte della Protezione Civile.La nuvola nera che si vede da Latina, il fumo intanto è arrivato fino ad Anzio.