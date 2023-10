Roma, weekend da show: Calvino itinerante con Magalli, Gil rinnova la magia del Brasile

di Donatella Aragozzini

Sarà un weekend caratterizzato da eventi sparsi un po’ in tutta la città, quello che attende i romani da oggi fino a domenica, con appuntamenti di ogni tipo. Prende oggi il via la rassegna “Calvino itinerante” che, in occasione del centenario della nascita dello scrittore de “Il barone rampante”, coinvolge artisti come Giancarlo Magalli e Giampiero Ingrassia in un ricco programma che, fino al 22 dicembre, prevede cinque spettacoli teatrali, un concerto, letture, convegni e proiezioni, a spasso per l’intero XV municipio, da Ponte Milvio a Labaro, da Cesano fino al lago di Bracciano. Ci spostiamo a Tor Pignattara dove, da domani al 29 ottobre, tutti i sabato e domenica Villa De Sanctis diventa la cornice del “Villaggio De Sanctis”, con spettacoli circensi e tante esperienze laboratoriali a ingresso gratuito. A Villa Pamphili proseguono le domeniche di parole e musica dedicate ai Racconti sonori, con lo spettacolo mattutino “Folkpolitik: canti di libertà del Mediterraneo”, mentre al Teatro Tor Bella Monaca si apre la nuova stagione teatrale e per questo fine settimana tornano protagoniste le “Variazioni sul mito”, con “Cassandra”, opera che mescola materiali di Eschilo, Euripide e Licofrone, in scena fino a domani, e l’“Ifigenia in aulide” di Euripide in cartellone invece fino a domenica.

Per quanto riguarda la musica, da non perdere il concerto di Gilberto Gil, domani all’Auditorium Parco della Musica, unica data italiana del suo suo “Aquele Abraco Tour”: l’ottantunenne artista brasiliano offrirà al pubblico un assaggio del suo immenso repertorio, ripercorrendo una carriera iniziata negli anni Cinquanta, che ha attraversato tanti generi musicali, dalla bossanova alla Música popular brasileira, di cui è uno dei padri fondatori, fino al samba postmoderno aggiornato con rock, reggae e influenze africane.

