Roma, appalti pilotati per 23 milioni: raffica di arresti al Ministero dell'Istruzione

Un'altra raffica di arresti per corruzione al Ministero dell'Istruzione. Il pagamento di canoni d'affitto per 40mila euro, lavori di ristrutturazione per 15mila euro, una camera per due anni in un B&B per 70mila euro, un motorino e un computer. Venivano saldate così le mazzette (ai tre dipendenti del Miur) dall' imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, editore e psicoterapeuta, in cambio di affidamenti milionari stimati per circa 23 milioni di euro. Secondo l'accusa, gli indagati conoscevano prima della pubblicazione ufficiale i requisiti e le tariffe da proporre per vincere i bandi di gara.



Ieri gli investigatori nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Roma, hanno arrestato 6 persone e notificato un provvedimento di interdizione dalla professione nell'ambito della maxi inchiesta che vide coinvolta Giovanna Boda, ex capo dipartimento per le Risorse umane, strumentali e finanziarie del ministero dell'Istruzione.



La ex super manager statale è ancora paralizzata dopo il tentato suicidio che avvenne il 4 aprile scorso in piazza della Libertà, dove la donna si lanciò dal secondo piano dello studio del suo legale, quando apprese la notizia dell'indagine che la coinvolgeva. Partita dopo una serie di irregolarità emerse sull'assegnazione di appalti e affidamenti diretti del Miur a Castelbianchi, l'inchiesta ha svelato importanti connivenze interne ed esterne all' istituzione.



Oltre all'editore, l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata notificata anche a Leonardo Filippone, Evelina Roselli, Chiara Calandriello, Laura Gambescia, Nicola Cirillo, mentre a Alessando Ascoli è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Annalisa Marzano la sospensione temporanea per 12 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio.



Per tutti gli indagati, ritenuti i presunti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione e contrari ai doveri d'ufficio, il tribunale ha emesso un decreto di sequestro pari alle somme contestate come provento della corruzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 19:15

