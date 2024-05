Le chat e la promessa di una notte insieme, ma era una truffa: donna picchia e rapina un uomo di 74 anni in casa (rubati 30mila euro)

di Redazione web

La sensazione di vivere un momento di passione. Una donna trovata su una chat d'incontri. Una serata in dolce compagnia diventa un dramma. Un uomo di 74 anni, come scrive il Messaggero, è stato narcotizzato e seviziato dalla persona in cui aveva visto dolcezza e comprensione. Poi la rapina in zona Appio, Roma, alcuni giorni fa.

Le violenze e la rapina

La rapinatrice ha raggiunto la vittima ed in casa gli ha somministrato del narcotico. A quel punto ha agito. Ha preso a calci e pugni l'anziano che è caduto sul pavimento col setto nasale fratturato. Poi la fuga dopo aver rapinato l'argenteria e altre cose preziose per circa 30 mila euro. La vittima è finita in ospedale. È caccia aperta alla donna che sfrutta la chat d'incontri per poi rapinare le persone adescate.

