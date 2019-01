Mamma esce di strada, l'auto finisce contro un albero: feriti due bimbi di 7 e 9 anni

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un momento di distrazione abbinato alla velocità sostenuta sono stati, con tutta probabilità, la causa di un grave incidente stradale verificatosi l’altra sera era sulla Statale Nettunese, sul territorio del comune di Aprilia, che ha visto coinvolta una Ford Fiesta condotta da una donna di 48 anni residente ad Anzio che aveva a bordo i tre figli: un adolescente di 14 anni sul sedile a fianco alla mamma e due bambini, un maschietto e una femminuccia di 7 e 9 anni, che invece erano sul sedile posteriore. E proprio i più piccoli sono rimasti seriamente feriti.La donna procedeva in direzione di Anzio quando, sul territorio di Aprilia, all’uscita di una curva ha perso il controllo dell’autovettura che, dopo essere andata in testacoda, è finita con la parte anteriore contro un albero. L’impatto è stato molto violento.La donna e i tre figli sono rimasti sotto choc incastrati nell’abitacolo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti sopraggiunti subito dopo l’incidente. In condizioni critiche sono subito apparsi i due figli minori della donna. Che per la gravità delle ferite sono stati immediatamente trasferiti in eliambulanza all’ospedale romano Bambino Gesù: fortunatamente non sono in pericolo di vita, anche se hanno riportato dei traumi. La bambina ha infatti subito la frattura di una clavicola e numerose escoriazioni, mentre il fratello la frattura di un braccio. La mamma è stata invece trasportata in ambulanza alla clinica “Città di Aprilia”, mentre il figlio quattordicenne al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia.La madre e il ragazzo sono stati dimessi nella stessa serata di domenica. Per loro solo qualche escoriazione e tanta paura. Sulla dinamica dell’incidente stradale indagano gli agenti della Sezione di Aprilia delle Polizia stradale che sono intervenuti per eseguire i rilievi e accertare le cause dell’incidente. Sulla dinamica la Stradale non esclude che la donna - per la quale, come da prassi, è stato disposto l’esame tossicologico - a causa ella velocità sostenuta possa, anche in un momento di distrazione, aver perso il controllo dell’utilitaria all’uscita della curva finendo contro l’albero.