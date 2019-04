Badante ha un infarto, sbatte la testa e muore: trovato in casa in un lago di sangue

Giallo a Roma. Il badante di un'anziana è stato trovato morto a casa: sarebbe stato colto da un infarto e avrebbe battuto violentemente la testa a terra morendo all'alba in un lago di sangue. Il ritrovamento al civico 37 di via Costanzo Cloro, in zona Colombo. È quanto stanno ricostruendo i poliziotti del commissariato Colombo chiamati dal 118 e impegnati nelle indagini.



A scoprire il corpo il figlio della anziana paziente, che ha poi chiamato i soccorsi. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' stato subito chiamato il118, ma per il badante non c'era più nulla da fare. Era morto da oltre 3 ore, secondo i medici. Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA