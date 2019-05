Maria Pia sfrattata a 72 anni: mobilitazione per aiutarla a pagare. «Ho paura, dove mi mandano?»

Il quartiere di Casal Bruciato a Roma ancora sotto i riflettori: stavolta la protagonista è un'anziana di 80 anni italiana, la signora Maria Pia, legittima assegnataria di un appartamento in via di Casal Bruciato 27. Stamattina alle 8 la signora avrebbe dovuto lasciare la sua casa per un ordine di sfratto, per via di un debito pregresso: ma i residenti si stanno organizzando per aiutarla e darle una mano.



«Al momento lo sgombero sembra sia stato rimandato - spiega all'Adnkronos Giacomo Gresta, responsabile Asia Usb sul posto con un presidio - A noi però non basta, vogliamo sia definitivamente annullato perché la signora è legittima assegnataria e la sua morosità è dovuta a uno stato di disagio, vedova e ormai sola. Noi come sindacato - aggiunge - abbiamo fatto il piano di rientro perché aveva un debito pregresso. Ma ha bisogno di un aiuto, di un'assistenza dal Comune per pagare. Ci stiamo organizzando con gli abitanti per aiutarla e non la lasceremo sola».



LEI SI OPPONE: "DOVE MI MANDANO?" «Io tutti i soldi che mi chiedono non li ho. Io ho paura, non ci voglio finire in mezzo a una strada». Maria Pia ha 72 anni e lotta con le sue ultime forze per non lasciare l'appartamento dal quale stamattina avrebbero dovuto sfrattarla per morosità. «Abito qui da 45 anni - racconta - dal '74, non saprei dove andare ma voglio restare qui, a malapena mi reggo in piedi. Dove vado?».



Chiusa in casa, al quinto piano, l'anziana non risponde nemmeno più al citofono per paura che la polizia, ancora in strada con una camionetta del Reparto Mobile, arrivi a prenderla. L'appartamento nel quale ha cresciuto i suoi due figli, entrambi sposati, è alle spalle di quello di via Satta 20 dove è andata a vivere tra contestazioni e insulti la famiglia rom con 12 figli. «Ho paura - ripete Maria Pia, ormai così fragile da sembrare di cristallo - adesso dove mi mandano?». Giovedì 16 Maggio 2019, 13:09

