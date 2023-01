Anziana rapinata, due sudamericani in azione col "metodo delle uova": carabiniere in borghese interviene e li ferma

Un carabiniere fuori servizio ha sventato un tentativo di rapina ai danni di un'anziana a Roma. Due sudamericani hanno fermato un'anziana che stava facendo manovra in macchina e hanno tentato di sottrarle la borsa. Il militare è intervenuto in tempo, prima che i due malviventi riuscissero a scappare col malloppo. Uno dei due è stato arrestato.

Il tentativo di rapina

Nel pomeriggio di sabato, mentre cercava parcheggio in via Cassia, in compagnia della moglie e della figlia, il carabiniere dela compagnia Campagnano ha notato due uomini di origini sudamericane aggirarsi in modo sospetto vicino alla macchina guidata da un'anziana. Dopo avere lanciato delle uova sul parabrezza dell'utilitaria che si trovava in sosta a lato strada, stavano indicando qualcosa alla signora, in evidente stato confusionale. Il militare ha riconosciuto il modus operandi dei due ed è intervenuto.

Dopo avere chiamato rinforzi ed essersi qualificato, proprio mentre uno dei due malviventi stava per impossessarsi della borsa dell’anziana donna, il Carabiniere è riuscito a bloccare uno dei due, che ha subito tentato di darsi alla fuga; ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale l’arrestato è stato posto in sicurezza e portato in caserma per l’identificazione.

Denuncia e arresto

La vittima ha presentato regolare denuncia querela con cui ha dettagliato i fatti. I Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l’uomo insieme al complice aveva prima gettato due uova sul parabrezza dell’autovettura, sia per indurre confusione nella vittima sia per impedirle di mettere in moto ed allontanarsi, per poi indicare delle monete a terra, dietro il veicolo, distraendola per impossessarsi di una borsa lasciata sul sedile dalla donna. Il giorno seguente, nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 16:21

