Antonello, morto a Roma sulla tangenziale: aveva 43 anni. Si attende l'autopsia dopo il tragico incidente

Stava guidando la sua Bmw, nella notte tra venerdì e sabato, sulla tangenziale Est a Roma, quando è precipitato dal cavalcavia, tra la stazione Tiburtina e il Verano. Antonello Crescenzi, 43 anni, è morto sul colpo e ora le indagini sull'accaduto devono dare una spiegazione alla tragedia.

Antonello, appassionato di calcio e soprattutto della sua Juventus, ha lasciato un grande vuoto tra gli amici e i parenti. «Compagno di squadra, compagno di reparto. Una notizia terribile, buon viaggio Nello», scrive Alessio, che con lui aveva condiviso tante battaglie sui campi di periferia. «Ciao Nello, fai buon viaggio», scrive invece Alessandro.

I vigili urbani, intanto, hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in quel tratto di strada. Resta da chiarire come Antonello abbia perso il controllo dell'auto sul cavalcavia: tra le ipotesi un errore, un malore o un colpo di sonno. Quel che resta della Bmw è stato sequestrato per una perizia tecnica e si attendono gli esiti dell'autopsia e dei test tossicologici, come da prassi. La polizia locale, che ha escluso il coinvolgimento di altre auto, farà una verifica anche sulla segnaletica stradale.

