L'attore comico Antonello Costa debutta al teatro Manzoni di Roma con "Tutti in crociera"

La prima novità che Antonello Costa vuole condividere è il suo debutto con Arturo Brachetti, geniale attore, trasformista, regista e - da poco- direttore artistico del suo teatro, Le Musichall, a Torino.



«Oltre a concedermi il palco, Brachetti firmerà la regia del mio nuovo spettacolo, Ridi con me: terapia di gruppo. Andrò in scena dal 20 dicembre. Segnatevelo! Poi, dal 14 al 31 maggio 2020 sarò al teatro Martinitt di Milano con Gli amici non hanno segreti», spiega entusiasta.



Complimenti, ma parliamo di impegni più vicini, come lo spettacolo Tutti in crociera che debutterà al teatro Manzoni il 25 aprile

«Un’avventura, interpreto un comico che si paga il passaggio Italia-Stati Uniti lavorando su una nave da crociera, dove incontrerà personaggi stravaganti, tra cui un boss latitante (Don Antonino), un folle comandante (Gianpiero Perone) e una presunta ballerina (Annalisa Costa), che poi si rivelerà un’ispettrice di polizia che arresterà il boss».



Tra gli ospiti anche personaggi cult della sua ultratrentennale carriera

«Potevo lasciarli a terra? Certo che no, in crociera ci saranno Kevin Lungotevere con la sua nuova canzone Arievecce a Roma, Tony Fasano con i suoi favolosi Anni 70, Don Antonino che canterà il brano Songo americano e il torero Joachim Cortos. Ci sarà un nuovo Karacose, la classica macchietta napoletana, un omaggio a Totò e un finale unico dove mescolerò insieme Frank Sinatra, Roberto Murolo, Claudio Villa».



A quali è più legato?

«Sergio, perché è il primo che ho inventato. Poi Don Antonino che mi ricorda di essere siciliano e Dante, un personaggio surreale che piace molto al pubblico»



A rischio dissociazione, ma Antonello Costa chi è in realtà?

«Pinocchio nel Paese dei Balocchi, il mio lavoro è il mio parco giochi, sono un uomo fortunato».

Lei ama definirsi un artigiano dello spettacolo

«Molti artisti interpretano un personaggio scritto dagli autori. Io sono il creatore e autore dei miei personaggi, e sono anche l’attore, li testo e li plasmo su di me. Sono una specie di Geppetto».

Antonello Costa in “Tutti in crociera, un mare di risate” con Gianpiero Perone, Annalisa Costa al Teatro Manzoni

via Monte Zebio 14c ROMA dal 25/04 al 19/05, bigl. 25 euro info 063223634 www.teatromanzoni.info © RIPRODUZIONE RISERVATA