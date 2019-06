Marito e moglie trovati svenuti in casa: erano lì da giorni. Ipotesi malore per il caldo

A terra, uno accanto all'altra, incoscienti. Sono stati trovati così, dai carabinieri entrati nella loro casa di via Cavour, ad Anguillara, marito e moglie entrambi 81enni da almeno due giorni riversi sul pavimento in grave stato di disidratazione. A dare l'allarme un conoscente della coppia che, preoccupato per non aver sentito e visto da un paio di giorni i due anziani, ha chiamato i carabinieri. Entrati da una finestra semichiusa, i militari hanno portato in salvo la coppia, trasportata in ambulanza all'ospedale di Bracciano. Ricoverati, disidratati forse a causa del caldo, non hanno segni di violenza.

Sabato 29 Giugno 2019, 14:43

