Angelo Miele, morto l'ex sindaco di Valmontone inventore dell'Outlet

È morto a causa di un’improvvisa malattia, ieri mattina, nella sua casa di Valmontone Angelo Miele, 69 anni, ex esponente del Psi, poi dell’ex Pci. È stato sindaco di Valmontone per una quindicina di anni: sindaco supplente nel 1987; eletto primo cittadino nel 1990 e per due legislature consecutive dal 1997 al 2007. Inoltre, è stato consigliere provinciale dal 2003 al 2008 e consigliere regionale dal 2010 al 2012 eletto nella lista Polverini. Grandi i meriti di Angelo Miele che ha portato a Valmontone l’outlet e il parco giochi Rainbow Magicland, facendo entrare la Città nella top ten delle località italiane più frequentate dal turismo commerciale e giovanile.



Per iniziativa di Angelo Miele è stato istituito il Concerto della Pace che si svolge la notte di Natale da 30 anni a Betlemme nella grotta della Natività. Il comune di Valmontone, inoltre, ha anche favorito con l’aiuto dei propri tecnici la stesura del piano regolatore di Betlemme, luogo simbolo della cristianità, di cui Angelo Miele è cittadino onorario. Tra le innumerevoli iniziative avviate e concluse durante la sindacatura di Miele si ricordano anche il restauro del seicentesco Palazzo Doria Pamphilj e l’organizzazione del Festival internazionale dei giochi pirotecnici. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla moglie Laura e ai figli Martina e Piero. Oggi a Valmontone è stato dichiarato il lutto cittadino. La salma di Angelo Miele sarà esposta nella camera ardente, allestita nel Palazzo Doria Pamphilj. I funerali, officiati da monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, si svolgeranno nella chiesa Collegiata Dell’Assunta alle ore 15,30 di oggi.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58