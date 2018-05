Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Artisti uniti contro lo sgombero. Un coro all’unisono per il concerto di questa sera durante il quale si esibiranno dagli, da, a, dae all’. Il palco è quello di, il collettivo che si riunisce “per la produzione artistica e per lo scambio di idee, punto d’incontro per la creatività e per gli sguardi sul mondo”.Il motivo del concerto è evitare lo sgombero che lo scorso 4 maggio ha tentato di farli chiudere, sventato grazie all’appoggio di cittadini che hanno sostenuto l’opposizione ottenendo che lo sgombero fosse sospeso per venti giorni. Per questo il concerto è stato programmato a una settimana dalla scadenza del termine.«Ci troviamo riuniti per chiedere alla Sindaca Virginia Raggi e alla Giunta del Comune di Roma - fanno sapere attraverso una nota - di risolvere una volta per tutte la situazione dell’Angelo Mai, proteggendo un luogo di cultura dal valore indispensabile per questo Paese, rimarcando il servizio che dal 2004 l’Associazione svolge per la città di Roma come parte fondamentale del sistema culturale cittadino, nazionale ed internazionale».Nato dall’idea di venticinque famiglie in emergenza abitativa e di un gruppo di artisti come spazio indipendente per l’arte con l’occupazione di un ex convitto abbandonato nel centro di Roma, fu oggetto di sgombero nel 2006, a seguito del quale rimase senza sede per tre anni, continuando comunque in maniera nomade a programmare teatro, cinema e musica. Non li ha fermati nemmeno l’accusa, poi decaduta, di associazione a delinquere. «L’Angelo Mai è un centro per le arti plurifunzionale completamente costruito grazie al lavoro degli attivisti che dopo aver ricevuto un rudere in convenzione hanno bonificato l’ambiente dall’eternit, realizzato un palco mobile, una sala polifunzionale, e tanto altro». E aggiungono: «Oggi l’ANGELO ripeterà a gran voce che non chiuderà MAI».Via delle Terme di Caracalla 55, venerdì 18 maggio dalle 19, accesso libero