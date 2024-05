Angelica Roberti, scomparsa a 14 anni vicino Roma. L'appello della famiglia: «Se la vedete contattate il papà»

di Redazione Web

Ore di apprensione per la famiglia di Angelica Roberti, 14enne di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio (martedì 14 maggio). La ragazza è scomparsa a Bellegra, in provincia di Roma. I familiari hanno pubblicato alcune foto su Facebook pregando chiunque l'abbia vista di avvisare o i familiari o le forze dell'ordine.

L'appello

«Angelica - si legge nel post - manca dalla sua casa a Bellegra (Roma) da ieri pomeriggio alle 16, era vestita con jeans strappati alle ginocchia e felpa, chiunque la vedesse o abbia notizie vi prego di contattare suo papà (348 77 77 836) o rivolgersi alla più vicina stazione di polizia».

