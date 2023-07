Andrea Purgatori, scontro tra medici sulla malattia: le diagnosi di tumore e ischemia. «Era stremato dalle cure errate»

di Redazione web

Andrea Purgatori è morto lo scorso 19 luglio, dopo una malattia fulminante. Un tumore ai polmoni, hanno fatto sapere i familiari del giornalista, che travolti dal lutto improvviso e dalla rabbia cercano la verità per una morte che forse poteva essere evitata. O comunque, ritardata. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e si indaga su due medici. L'accusa è omicidio colposo. Nel mirino il dottor Giancarlo Gualdi e un suo collaboratore, che avrebbero diagnosticato un tumore ai polmoni con metastasi al cervello, riporta Repubblica.

Morte di Purgatori, la famiglia: «Diagnosi sbagliata e cure errate»

La vicenda

L'agonia di Andrea Purgatori è cominciata lo scorso 24 aprile, il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore. Si era sottoposto a controlli per chiarire a cosa fosse dovuta quell'eccessiva spossatezza che lo stava colpendo. Il dottor Gualdi, uno dei due indagati per omicidio colposo, lo ha ricevuto alla casa di cura Pio XI, sull'Aurelia a Roma. Purgatori si era sottoposto a Tac e biopsia alla casa di cura Villa Margherita, un'altra struttura della Capitale. E poi, si era rivolto al dottor Gualdi, che gli aveva prescritto un percorso di radioterapia a causa di alcune metastasi riscontrate al cervello.

La lite tra medici

Purgatori ha quindi cominciato le cure ad alto dosaggio, rassicurato dai medici sul buon esito della terapia. Lui, però, continuava a stare male. Così, dopo un nuovo controllo a Villa Margherita (la casa di cura dove aveva effettuato la prima Tac e la biopsia), il responso è una sorpresa: le metastasi al cervello non ci sono.

L'amico Marco Risi

Marco Risi, sceneggiatore e regista, era tra i suoi amici più cari. Al Corriere ha parlato per la prima volta dopo la morte di Purgatori: «Pur consapevole della malattia, stava abbastanza bene. Sapevo di questa cosa e gli chiesi della radioterapia, se fosse preoccupato: mi disse di no e gli ho creduto. Se c’era un persona che non doveva morire era lui. Non era scritto sulla sua faccia, non era nelle cose».

