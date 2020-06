Elettrico e contemporaneo: Andrea Lucchesini a colloquio con Ivan Fedele e Francesco D’Orazio. Prossimo appuntamento con Daniele Gatti

Il quarto e ultimo colloquio

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo e penultimo incontro - in attesa della ripresa degli spettacoli all'aperto, il 15 giugno - del ciclo “Dell’interpretazione” ideato dal direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana,, e trasmesso sulla pagina Facebook (e successivamente sul canale youtube) dell’istituzione romana.Giovedì 4 giugno 2020, il direttore Lucchesini affonterà il campo della musica contemporanea e il rapporto ancora più stretto che si viene a creare fra il compositore e l’interprete della sua musica. Protagonisti saranno, direttore della www.labiennale.org Musica di Venezia nonché uno dei compositori italiani più affermati e importanti nel panorama musicale internazionale, e il violinista premio Abbiati,, interprete dal vasto repertorio, dal barocco alla musica d’oggi, dedicatario di diversi lavori di autori contemporanei di cui ha eseguito molte prime assolute.Si partirà dall’ascolto dellaper violino elettrico a cinque corde ed elettronica, lavoro del 2018 di Fedele, di cui D’Orazio è uno degli interpreti prediletti, per ampliare la riflessione prendendo in considerazione diversi lavori di Fedele - come Viaggiatori della notte per violino solo (1983), Mosaïque per violino e orchestra da camera (2008), Thrilling Wings per violino solo (2014), Fünfzehn Bagatellen per trio (2012) - ed esecuzioni di altri autori del Novecento.sarà con il direttore d’orchestra www.danielegatti.eu giovedì 11 giugno: sarà Schumann a dare lo spunto alla conversazione, con il celebre Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 per indagare il rapporto fra direttore d’orchestra e solista.