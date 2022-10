Ritrovato Andrea Castellani, scomparso a Roma: è ricoverato in ospedale a Milano

Andrea Castellani è stato ritrovato. L'uomo, 65 anni, era scomparso da Roma da sabato scorso, quando si era allontanato dalla sua casa nel quartiere di Corviale, senza documenti e soldi né i medicinali necessari per la sua terapia farmacologica vitale. Ora si trova ricoverato in un ospedale in provincia di Milano, fa sapere la sua famiglia.

Andrea Castellani ritrovato a Milano

A ritrovare Andrea Castellani sono stati i carabinieri di Cornaredo (Milano): il 65enne scomparso da Roma sabato scorso si trova infatti ricoverato in ospedale a Garbagnate Milanese. Lo ha reso noto il fratello, Marco Castellani: «Ci stiamo mettendo in contatto con i sanitari per avere notizie precise sul giorno della dimissione e per il ritorno a casa a Roma, in compagnia di noi familiari. Ringraziamo di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono attivati per cercarlo».

Le ricerche

Andrea Castellani potrebbe essere in difficoltà e questo è ciò che preoccupa maggiormente la famiglia. Da Corviale, potrebbe essersi recato verso il centro di Roma o verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dove si recava spesso prendendo il treno. L'uomo, disabile psichico, è alto un metro e 60, ha i capelli brizzolati e radi e gli occhi azzurri, con il destro che presenta strabismo. L'ultima volta in cui è stato visto, sabato scorso, indossava una giacca e dei pantaloni grigi, con una camicia chiara.

L'appello

La famiglia di Andrea Castellani è estremamente preoccupata: «Aiutateci a ritrovarlo, potrebbe essere in difficoltà. Qualcuno lo ha incontrato?». L'ultimo avvistamento risale alle ore 16 del primo ottobre, nel suo quartiere, quello di Corviale. Non aveva con sé documenti né soldi: la famiglia ha allertato le forze dell'ordine. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare immediatamente carabinieri o polizia segnalando luogo e ora del ritrovamento così da rasserenare la famiglia che, al momento brancola nel buio più totale alla sua ricerca. È possibile anche contattare anche Marco Castellani, al numero 3492876753.

La mobilitazione per Andrea Castellani

Del suo caso si stanno occupando la trasmissione di RaiTre 'Chi l'ha visto?' e anche alcuni operatori aeroportuali che lo hanno conosciuto in questi anni, durante i loro turni lavorativi. «Guardate bene in aeroporto tra i tunnel che portano in stazione, lui la sera era solito prendere il trenino per tornare a casa. Guardate bene pure nei multipiani.

Ovviamente anche a Roma, nelle metro...ovunque. Cerchiamo di riportarlo a casa», scrive Giada Amici su Facebook.

