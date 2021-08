Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma: «Raggi dà 36 milioni in premi e il "clan degli statalesi" in silenzio»

«La Raggi sta per elargire 36 milioni di premi ai dipendenti pubblici di Roma Capitale. In base ad un fantomatico e mirabolante rapporto fatto in casa sulla sua Amministrazione. Ormai stiamo su 'Scherzi a parte'. La cosa assurda è che nessuno tra i candidati a sindaco di Roma sembra eccepire nulla. Tutti proni al '+ Stato!'. Si sono strappati invece le vesti - a destra e a sinistra - per 3 depositi dell'Atac diroccati che potevano essere finalmente acquistati all'asta da libere imprese che li avrebbero riqualificati e creato posti di lavoro, ma anche lì pare che il Comune voglia riacquistarli. Il 'clan degli Statalesi' fa sempre quadrato, se si tratta di buttare i soldi dei romani sono sempre tutti d'accordo. Con 13 miliardi di debito e lo schifo che vediamo a Roma, a 2 mesi dal voto la Raggi elargisce 36 milioni di premi per la 'buona amministrazione'? Davvero ci chiediamo come fanno i romani a non scendere in strada con i forconi! Il 3 ottobre possono farlo, votando per noi, l'unica vera alternativa in campo». Lo scrive in una nota Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per Liberisti Italiani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA