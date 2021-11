Ancora minacce per Marco Doria: «Fuori casa una bara con scritto sopra il mio nome»

Una bara con il suo nome lasciata davanti casa a Roma. E' l'ultima minaccia ricevuta da Marco Doria, il presidente del Tavolo per la riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche di Roma Capitale sulla cui auto, a giugno scorso, venne trovato un ordigno che poteva esplodere. Questa volta a Doria, già bersaglio peraltro in passato di altre minacce e per questo sotto scorta, hanno fatto trovare una bara col suo nome sotto casa: «È stata rinvenuta dalla scorta sul cancello della mia abitazione - racconta lo stesso Doria - una bara di 20 cm con scritto sopra il mio nome. Sono stati fatti tutti i rilievi del caso dai Carabinieri del Nucleo Operativo».

Prosegue la scia di minacce ricevute negli ultimi anni da Doria. Dal falco impiccato allo specchietto dell’auto, alle croci e ai ritagli di giornale con la sua foto cancellata da una X. Fino al cane ucciso con un würstel pieno di chiodi lanciato in giardino. Doria denuncia l'ennesimo episodio anche su Facebook: «È stato compiuto nei confronti del sottoscritto l'ennesimo gesto vigliacco e minaccioso. Auspico che le forze dell'ordine, riescano, quanto prima a rintracciare gli autori».

