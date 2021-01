Anas: per incidente, temporaneamente chiusa la ss 214 maria e Isola Casamari in provincia di Frosinone

A causa di un incidente, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 214 “Maria e Isola Casamari” in direzione Sora, all’altezza del chilometro 5 a Ferentino in provincia di Frosinone.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti più veicoli.Al momento il transito in direzione Sora è stato interdetto dal km 1 al km 6 con deviazioni su viabilità locale.Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 16:40

