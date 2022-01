Roma, corse clandestine con auto truccate davanti all’Ikea di Anagnina

Puntuali, sono tornati i raduni di auto tuning. Ancora una volta il luogo scelto è l’anello di via Torre di Mezzavia, nel maxi parcheggio di Ikea all’Anagnina. Gli appassionati di tuning (elaborazione delle auto) organizzano qui il sabato sera. Ancora questo weekend decine di ragazzi si sono ritrovati a trascorrere la serata nel circuito del parcheggio. Un incubo per i residenti della zona: «Fino all’alba - denunciano - non possiamo dormire per la musica a tutto volume e il boato dei motori delle auto che sfrecciano sotto le nostre finestre. Siamo esasperati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 08:50

