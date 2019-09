Amore mio aiutami, il teatro Manzoni si ispira a Vitti e Sordi con Caprioglio e Tedeschi

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:54

Varata la nuova stagione 2019-2020 delcon la direzione artistica di, una stagione che porta in scena la commedia brillante, intelligente, emozionante. Una scelta drammaturgica mai volgare, né banale, pronta a regalarci una miriade di emozioni.Pino Quartullo e Paola Tiziana Cruciani in chiusura di stagione ocn Chi l'ha vista?La programmazione, che prevede 9 spettacoli in abbonamento, avrà inizio prossimamente, il 26 settembre con un classico, Amore mio aiutami, di, commedia tratta dal famoso film del 1969 che vide protagonisti Alberto Sordi e Monica Vitti. Qui i protagonisti saranno, con l’adattamento e la regia di Renato Giordano.Divertente e curiosa la commedia scritta da, che la vede anche protagonista con, che chiuderà la stagione: Chi l’ha vista?, dal 21/05 al 14/06, per la regia di Maria Cristina Gionta. A raccontarcela è la stessa Cruciani: «La commedia vede protagonista una coppia di coniugi, Isa e Ugo, sposati felicemente da 35 anni, con due figli grandi che preferiscono ancora stare con loro. Lei si è sempre dedicata con dedizione alla famiglia, occupandosi di tutto e di tutti. Ma improvvisamente Isa decide di scomparire, mettendo nel panico marito e figli. Tutti si domandano perché Isa sia sparita: allontanamento volontario, rapimento? Ma la donna sarà veramente sparita? E’ un giallo rosa o un giallo paranormale o semplicemente un giallo comico? Per un gioco teatrale, Isa si rende invisibile, rimarrà in casa, scoprendo segreti e dinamiche di una famiglia che le apparirà molto diversa da quella conosciuta. Si prenderà la sua bella rivincita. Finale a sorpresa, ma divertente».Ma vediamo gli altri spettacoli che compongono il cartellone di questa nuova stagione: Ricetta d’amore, di Cinzia Berni, con, dal 31/10; I signori Barbablù, di Gerard Verner, che vedrà per la prima volta sul palco del Manzoni l’attore, affiancato da Miriam Mesturino, per la regia di Silvio Giordani, dal 28/11; divertimento assicurato per le vacanze natalizie e di fine anno con I tre moschettieri, di Amendola e Pistoia, coned, per la regia di Luca Negroni, dal 29/12; Diamoci del tu, di Norm Foster con Pietro Longhi e Gaia De Laurentiis, per la regia di, dal 30/01/2020; una tenera commedia scritta da Andrè Roussin, Un folle amore, che vedrà protagonisti Carlo Caprioli e Brigitte Boccoli, con la regia di Carlo Alighiero, dal 27/02; una commedia tutta al femminile, Le pantere rosa, di Marina Pizzi, con Paola Gassman e Mirella Mazzeraghi, per la regia di Silvio Giordani, dal 26/03; una commedia tutta al maschile, Casalinghi disperati, di Cinzia Berni e Guido Polito con Nicola Pistoia e Gianni Ferreri, con la regia di Diego Ruiz, dal 23/04.Teatro Manzoni via Monte Zebio, 14/C ROMA info: 06.3223634 – www.teatromanzoni.info