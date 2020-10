"L'amore non si sa", il nuovo film di Marcello Di Noto presentato il 13 ottobre alla Casa del Cinema di Roma

Martedì 13 ottobre alle ore 18,00 alla Casa del Cinema di Roma verrà presentato il film "L’amore non si sa" di Marcello Di Noto con Antonio Folletto, Silvia D’amico, Diane Fleri, Gianni D’Addario, Simone Borrelli. ​Il film è nella sezione Le Preaperture della 15° edizione della Festa del Cinema di Roma.

"L’amore non si sa" prodotto da Idea Cinema e Scirocco Cinematografica, in collaborazione con Rai Cinema, distribuzione esecutiva di Antonio Carloni e Artex Film, racconta l’impatto che l’illegalità, l’omertà e la rassegnazione, hanno sulla coscienza delle persone.

Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. Quando si trova, suo malgrado, nel mezzo di un regolamento di conti, Denis non può fare a meno di accorgersi che il futuro non può esistere finché continuerà a camminare nel bagnasciuga delle logiche omertose. Grazie all'amore per Marian, travolgente e passionale, Denis troverà la forza di ribellarsi alla cricca di "onesti" criminali che abitavano abusivamente la sua vita. E lo farà a modo suo: senza eroismi, tragedie o ripensamenti. Pura forza dell'istinto. Pura forza dell'amore.

“L’Amore non si sa” è un film sul candore. Non quello dei bambini, l'innocenza. Piuttosto quella forza interiore che di fronte a scelte definitive permette di agire senza curarsi delle conseguenze, pur immaginandole. Fare semplicemente quello che va fatto, con candore.

"L'Amore no si sa" verrà proiettato: alla Casa del Cinema il 13 ottobre alle ore 18:00. Saranno presenti alla proiezione il regista e il cast. Poi al Teatro Palladium il 19 ottobre alle ore 20:00 (alla presenza del regista) e al museo MAXXI il 22 ottobre alle ore 16:00.

Inotre il film parteciperà all'iniziativa "Le librerie indipendenti alla Festa del Cinema". Quattro librerie indipendenti di Roma (Altroquando, Piave, Tomo Libreria Caffè e Acilia libri) coinvolgeranno alcuni dei loro lettori nella visione in streaming di film proposti dalla Festa del Cinema di Roma. Questa iniziativa rafforza lo già stretto rapporto che le librerie e la Festa del Cinema hanno stretto per collaborare nella diffusione delle attività culturali della città.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 20:32

