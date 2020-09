Amministrative Roma, Maurizio Gasparri: «Nei prossimi giorni farò una proposta concreta»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 16:46

A nove mesi di distanza dalle prossime, c'è un solo candidato certo che, a meno di clamorosi ribaltoni alle urne, sembra destinato ad essere sconfitto in partenza. Si tratta infatti della sindaca, del M5S. Sul fronte del centrosinistra e del centrodestra c'è invece grande incertezza, che potrebbe essere risolta già nei prossimi giorni. Almeno per quanto riguarda il centrodestra, grazie all'intervento di, senatore e coordinatore romano di Forza Italia, ha infatti dichiarato all'AdnKronos: «Nei prossimi giorni farò una proposta concreta. So che, delineando il profilo del candidato ideale a sindaco di, ha fatto riferimento a un militare o a un manager, qualcuno sul "modello Bertolaso". A Roma tocca però ridare una prospettiva alla città, estrarre conigli dal cilindro tipo Conte non è una soluzione. Roma è al collasso servono risposte adeguate, non è più tempo di esperimenti».Laè già attivissima nella campagna elettorale, avendo già lanciato manifesti di Matteo Salvini con alle spalle alcuni dei monumenti più famosi di Roma: il Cupolone di San Pietro, il Colosseo e piazza Venezia. Appare fin troppo scontato e prevedibile che la campagna elettorale sarà giocata tutta sui temi della sicurezza, come già accaduto in passato. Non c'è però ancora alcuna proposta su un candidato, che dovrà essere deciso di concerto tra i tre principali partiti di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). Nelle scorse settimane un nome 'caldo' era quello dell'ex ministro Franco Frattini, ma non ci sono state conferme successive.Anche dal fronte del centrosinistra prevale l'incertezza. Monica Cirinnà, senatrice Pd, ha smentito l'ipotesi di una sua candidatura al Campidoglio, spiegando di voler candidarsi alle primarie del partito.