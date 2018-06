Amka e Campagna Amica insieme per sostenere l'Africa: il 16 e 17 giugno al mercato del Circo Massimo

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La mancanza di acqua potabile è uno dei problemi più seri e gravi con cui deve confrontarsi il continente Africano. L’acqua è un bene primario a cui tutti dovrebbero avere accesso. La mancanza di acqua e il consumo di acqua contaminata in Africa uccidono più della guerra.Per sostenere il diritto di accesso all’acqua potabile della popolazione congolese i volontari di AMKA Onlus saranno presenti con uno stand e con le borracce “Acquafrica” nel mercato di Campagna Amica “San Teodoro” nei giorni 16 e 17 giugno, dalle 9 alle 15. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i clienti del mercato sulla situazione del Congo rispetto al tema dell’acqua e sui progetti che AMKA porta avanti per contrastare questo problema nell’area rurale di Mabaya, nella Repubblica Democratica del Congo. Sarà inoltre possibile contribuire ai progetti di AMKA con una donazione minima e ricevere una borraccia termica in alluminio, simbolo della campagna “Acquafrica”.AMKA Onlus è attiva nella cooperazione internazionale da oltre 15 anni; dal 2001 sostiene la popolazione delle zone rurali della provincia di Lubumbashi – Congo (R.d.C.) attraverso l’applicazione di un approccio integrato che mira a garantire sviluppo lavorando contemporaneamente sui problemi sociali più importanti e garantendo diritti di base come l’istruzione, l’accesso alle cure mediche e all’acqua potabile e il sostegno alle attività produttive. I beneficiari dei progetti di AMKA in Congo sono 9.000.“Siamo felici ed entusiasti di poter contare sul supporto della Fondazione Campagna Amica che ci ha permesso di portare la nostra campagna “Acquafrica” nel Mercato di S.Teodoro. AMKA con i suoi progetti e con sette pozzi di acqua nell’area rurale di Mabaya sostiene il diritto delle popolazioni locali, e soprattutto dei bambini, ad accedere all’acqua potabile e interviene, in questo modo, su una delle più imponenti emergenze dell’intero continente africano. Siamo fiduciosi che il nostro messaggio arrivi chiaro e forte, i nostri volontari accoglieranno i passanti e si serviranno di alcuni elementi dimostrativi per fare comprendere l’impatto di questo problema sulla salute della popolazione”, con queste parole Fabrizio Frinolli– presidente di AMKA Onlus - ha commentato l’iniziativa.