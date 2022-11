Ami, L'avvocato Gian Ettore Gassani: «Il Codice Rosso ha fallito»

di Enrico Sarzanini

«Non si possono combattere i femminicidi limitandosi ad aumentare le pene. Occorre fare molto di più». E' l'allarme lanciato dall'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani che domani e il 26 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, organizza il raduno nazionale a Roma per discutere di tanti temi 'caldi', dal fallimento del Codice Rosso, definito «una legge a costo zero», alla carenza dei mezzi per fronteggiare la violenza di genere, da anni vera emergenza nazionale: «Il problema è culturale – prosegue Gassani - Abbiamo abrogato dal Codice Penale il delitto d'amore ma non dalla cultura di molti uomini. Soltanto il 10% delle vittime di violenza denuncia l'aggressore». L'avvocato prosegue: «Serpeggia fra le donne la sfiducia nella giustizia e questo è un vero dramma del nostro Paese. Piu' del 50% delle donne, che sono state assassinate negli ultimi cinque anni, avevano denunciato il partner violento. Tali denunce si sono trasformate in condanne a morte. Manca, infatti, la protezione reale in favore delle vittime dopo la denuncia, e questo e' una vera vergogna nazionale». Sempre secondo Gassani «quando le vittime non si sentono protette (e in modo immediato) non esiste più lo stato di diritto. Le fiaccolate e le panchine rosse non potranno fermare la mattanza». Nella due giorni del Convegno organizzato dall'AMI, che tra i relatori vedrà l’avv. Cesare Rimini, il Procuratore aggiunto di Roma dott. Michele Prestipino, il prof. Mastronardi e numerosi avvocati, magistrati, psicologi, criminologi e giornalisti come Adriana Pannitteri, Marzia Roncacci, Roberta Serdoz, Fiorenza Sarzanini oltre a numerose testimonianze di alcune vittime di violenza intrafamiliare, l'obiettivo sarà individuare soluzioni da sottoporre all’attenzione dell’attuale governo.

