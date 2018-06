Vai via ho una bomba

. Questa la minaccia di un cittadino statunitense ad una ragazza che, alla vista dell’uomo fermo al centro della carreggiata, in via del Colonnello ad Albano, non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi e lasciare al rapinatore l’auto, il portafogli e il cellulare.



A soccorrerla e a chiamare il commissariato di Albano, che ha diramato la nota di ricerca della vettura a tutte le pattuglie, i vigili urbani di Castel Gandolfo. L’auto del fuggitivo, localizzata su via Appia Nuova in direzione Velletri, è stata intercettata poco dopo da una pattuglia del commissariato Velletri che è riuscita a bloccarlo dopo che il conducente dell’auto rubata per due volte ha provato ad investire uno dei poliziotti ed a danneggiare altre macchine, oltre a quelle della polizia.



P.E.A, queste le iniziali del 28enne originario dell’Arizona, ha provato ancora a resistere all’arresto, colpendo con una gomita al torace uno dei poliziotti. Arrestato, è stato portato nel carcere di Velletri, dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria dei reati di rapina, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. Al pronto soccorso i due agenti, per le ferite riportate, hanno riportato entrambi una prognosi di 7 giorni .