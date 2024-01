Ambulanti, “fuorilegge” tantissime postazioni

di Emiliano Pretto

La mappatura delle bancarelle ambulanti presenti nel centro di Roma è in corso e il I Municipio lavorerà per approvare in Consiglio municipale il piano del Commercio entro il 31 gennaio. Subito dopo partirà il lavoro sulle bancarelle incompatibili, a partire da quelle in zona giubilare, da viale Giulio Cesare a via Cola di Rienzo. È una corsa contro il tempo quella intrapresa dalla presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, per rispettare le scadenze volute dal Comune di Roma che, in attesa di pubblicare i bandi per mettere a gara le postazioni degli ambulanti, ha chiesto a tutti i Municipi di approvare i loro piani sul commercio entro fine gennaio. Dal I Municipio spiegano a Leggo che «si è in presenza di un'occasione unica e da non perdere» vista la combinazione tra le recenti parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contrario alla proroga delle concessioni agli ambulanti per 12 anni voluta dal Governo, e il contemporaneo impegno per il riordino del territorio. Ma il lavoro in corso sarà svolto «senza fretta perchè si tratta di un piano molto serio realizzato, tra l'altro, con le poche risorse possibili, non più di tre persone».

Fin qui la situazione del centro storico. Ma anche il III Municipio sarebbe in dirittura di arrivo con il suo piano del commercio. L'obiettivo ribadito dall'assessora capitolina al Commercio, Monica Lucarelli, è quello di assegnare con un bando, entro 6-8 mesi, le circa 13mila postazioni del commercio ambulante, in cui rientrano quelle dei mercati rionali, le edicole, gli urtisti e le bancarelle su strada fisse e a rotazione. Quest'ultime sono circa 1300, operano in diverse zone della città. Si stima che circa la metà delle stesse non sia più compatibile.

