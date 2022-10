Ambulante abusivo aggredisce i vigili urbani durante i controlli: arrestato. L'assessore Lucarelli: «Vicinanza agli agenti»

Un venditore ambulante abusivo è stato arrestato da una pattuglia della polizia di Roma Capitale nel corso di controlli anti abusivismo in zona Boccea. L'uomo, fermato dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio mentre vendeva illegalmente la merce, ha opposto resistenza durante gli accertamenti e ha reagito con violenza nei confronti dei vigili cercando anche di danneggiare un'auto di servizio. Per questo motivo l'uomo, 57enne, è stato arrestato.

Sull'episodio arriva una nota dell'assessore alle Attività Produttive e alle Politiche della Sicurezza di Roma Capitale Monica Lucarelli: «Esprimo vicinanza agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che sono stati aggrediti da un venditore ambulante abusivo a Boccea - dice Lucarelli - L'importanza del rispetto della legalità è un punto fermo per questa Amministrazione. Chi opera abusivamente, senza il rispetto delle regole è un danno in primis per tutti gli operatori onesti che pagano le tasse. E' principalmente per tutti questi lavoratori corretti che stiamo portando avanti i controlli e stiamo lavorando per aiutare la categoria rendendo più agevole e moderno il commercio su area pubblica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 18:30

