Esplosione davanti all'ambasciata turca, paura tra i residenti: sul marciapiede si apre cratere

Esplosione a Roma davanti l'ambasciata Turca. È accaduto intorno alle 14 in via Palestro, in zona Castro Pretorio. Secondo quando si apprende, lo scoppio non ha provocato feriti, ma avrebbe causato l'apertura di una buca su un marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.



Nessuna fuga di gas, come si ipotizzava in un primo momento. «La società ha svolto tutte le opportune verifiche e rilevato l'integrità dei propri impianti. Pertanto esclude che l'evento sia attribuibile a una dispersione di gas dalla rete cittadina». Lo fa sapere un portavoce di Italgas. Tra le ipotesi al vaglio dei pompieri, anche quella di un eventuale contatto tra cavi elettrici.



Paura in zona Castro Pretorio quando intorno alle 14 si è sentita l'esplosione. A causa dello scoppio, in via Palestro, si è divelta una parte del marciapiede.

Martedì 31 Luglio 2018