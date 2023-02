Ama, in arrivo 70 nuove spazzatrici tech e 100 operatori ecologici

di Lorena Loiacono

Indicata per i portici e le aree di pregio, arriva a Roma Lasp: una spazzatrice meccanizzata e tecnologicamente avanzata, con caratteristiche multifunzione per le pavimentazioni di valore come quella dei portici di piazza della Repubblica o del colonnato di San Pietro. Il mezzo costa circa 100 mila euro, ha la parte frontale intercambiabile per adattarsi a diverse funzioni di pulizia e usa detergenti al 90% biodegradabili.

La sperimentazione nel centro storico

Ama ne ha avviato la sperimentazione che andrà avanti per le prossime settimane al fianco della flotta operativa in campo nel Centro storico: se dovesse risultare adatta alle necessità di Roma, se ne potrebbero acquistare circa dieci. Ieri il mezzo è stato presentato sotto i portici di piazza Vittorio dal sindaco Roberto Gualtieri con l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi e con il presidente di Ama, Daniele Pace. «Parliamo di un nuovo mezzo - ha spiegato Gualtieri - particolarmente adatto non solo a pulire ma a lucidare e sanificare alcune zone particolari, come, ad esempio, i portici. Questa è una sperimentazione e se l'esito sarà positivo acquistaremo alcuni di questi mezzi, in particolare in ottica Giubileo. Questa operazione rientra in un piano di acquisto dei nuovi mezzi, più di 70 nuove spazzatrici".

In arrivo anche nuovo personale: «Cento assunzioni»

E' in arrivo anche nuovo personale, perché grazie a un accordo tra il Comune di Roma e i sindacati, che ridurrà il numero degli assunti inidonei, si potrà assumere 100 nuovi netturbini.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA