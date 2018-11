Scopre su PornHub la docente che fa sesso con una minorenne

Dopo lo sciopero dello scorso 26 ottobre, la municipalizzata diche si occupa della nettezza urbana, torna a incrociare le braccia. La protesta dei netturbini inizierà con il primo turno di lunedì, e concluderà solamente alle 4:30 del mattino di martedì 6. Un duro colpo per la Capitale, già in ginocchio dopo l'ondata record di maltempo. Il tutto mentre l'azienda rischia il commissariamento e la città è ancora invasa dai rifiuti in molti quartieri. La paura di molti cittadini è di trascorrere un inizio settimana all'insegna dello slalom tra i sacchetti dell'immondiziaL'azienda garantirà il servizio minimo essenziale, come il pronto intervento, la raccolta delle pile esauste e quella di farmaci e siringhe abbandonate. Garantita anche l'assistenza alle case di cura, alle caserme, agli ospedali e la pulizia dei mercati.