Ama, revocato sciopero rifiuti: intesa tra Comune e sindacati

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo sciopero dei lavoratori di Ama è stato revocato, niente più fermo della raccolta rifiuti per venerdì 14 settembre. «Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città - spiega l’assessore all’Ambiente, Pinuccia Montanari - Le richieste dei lavoratori hanno incontrato le scelte politiche e strategiche dell’Amministrazione. Vogliamo tranquillizzare anche i lavoratori, che vogliamo al nostro fianco per cambiare profondamente il modo di gestire i rifiuti nella Capitale. Continuiamo ad essere fortemente impegnati per garantire ad Ama la continuità economica e operativa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione strategica di Roma Capitale per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo».