Virginia Raggi: «Ama non fallirà e resterà pubblica». Le opposizioni contestano la sindaca e abbandonano l'aula

«Lo ripeto altre cento volte e fino allo sfinimento: Ama è e resta pubblica, non fallirà e non verrà privatizzata. Ho chiesto all'azienda di presentare bilanci veritieri e corretti per una gestione sana e solida, e di garantire la pulizia della città indipendentemente da ogni considerazione tecnica o contabile». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina.



«I bilanci non veritieri e corretti non verranno mai approvati da questa amministrazione - ha ribadito Raggi - I bilanci e i soldi di Ama sono pubblici, nostri di tutti i cittadini. Con i soldi pubblici non si scherza. Siamo tutti noi i primi azionisti di Ama. Con la legalità non si scende a patti». Riguardo al bilancio 2017, «la famosa partita dei servizi cimiteriali - ha proseguito la sindaca - Sgomberiamo il campo da confusioni e 'sirenè che vogliono mistificare: non hanno nulla a che fare con la pulizia della città, sono due cose diverse. Questi 18 milioni in contestazione, Ama li ha già restituiti al Comune, riconoscendo quindi che non li doveva avere. Ora li chiede indietro»



«Questa mattina ho chiamato il presidente della Regione Nicola Zingaretti» esprimendo preoccupazione per «un'altra manutenzione» da effettuare, «che è quella dell'impianto di Rocca Cencia, che funziona senza sosta da molto tempo e deve andare in manutenzione. Zingaretti ha accolto questa mia preoccupazione».



La sindaca ha riferito che Zingaretti stava lavorando a un accordo con la Regione Marche, che poi effettivamente nel pomeriggio si è tradotto in un atto formale: «Ringrazio per questo il presidente Zingaretti e la Regione Marche. Ma avremo un picco di rifiuti a Natale, che non vuol dire 24 e 25 dicembre ma fino a metà gennaio, ci serve un provvedimento fino al 31 gennaio - ha proseguito - Serve un ciclo di rifiuti gestito in maniera integrata, solo così potremo uscire dalla criticità. Dobbiamo spingere sul porta a porta per abbattere il più velocemente possibile la quota dei rifiuti indifferenziati. Aumentando la differenziata aumentiamo l'economia virtuosa. Dobbiamo cambiare stile di vita. È la direzione giusta, da prendere come sistema Paese e lo dobbiamo fare anche a Roma. Dobbiamo impegnarci tutti»



«Dopo le ultime dimissioni del cda ho scelto Zaghis come amministratore unico dell'azienda. Ho già chiesto a Zaghis, come primo atto, di ripulire la città anche riallacciando tutti quei rapporti sindacali che si sono interrotti. Questo deve fare l'azienda: ripulire la città e i bilanci». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Assemblea capitolina. «Ama dovrà essere più efficiente - ha aggiunto - ma allo stesso tempo non possiamo derogare alla regolarità del bilancio. Un bilancio veritiero e corretto garantisce solidità a qualunque piano o progetto. Progettualità che crollerebbero se questo non fosse corretto»



Durante la replica su Ama della sindaca, tutte le opposizioni, dal Pd a Fratelli d'Italia fino all'ex del gruppo misto Cristina Grancio sono uscite dall'Aula Giulio Cesare al grido di «dimissioni». «Stavolta almeno l'abbiamo lasciata davvero sola», hanno ironizzato in riferimento alle parole di alcuni giorni fa di Raggi che aveva denunciato di essere stata «lasciata sola» sui rifiuti.



Anche Matteo Salvini, durante una diretta FB ha attaccato la Raggi: «Roma ha un sindaco che è uno dei peggiori della storia dei sindaci... Il sindaco non è il suo mestiere... Domani mattina sarò davanti al Campidoglio e il 19 ottobre saremo in Piazza San Giovanni. Cominceremo una raccolta di firme per chiedere le dimissioni della Raggi. Raggi, dimettiti!» Giovedì 3 Ottobre 2019, 20:29

