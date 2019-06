Roma, varato nuovo CdA per Ama, Luisa Melara presidente, Paolo Longoni Ad

Arriva il nuovo Cda a tre di Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Virginia Raggi ha nominato oggi con ordinanza l'avvocato Luisa Melara presidente, il commercialista Paolo Longoni Ad e il geologo Massimo Ranieri. Il precedente Cda presieduto da Lorenzo Bagnacani era entrato in rotta di collisione con il Comune per il nodo del bilancio 2017 ed era stato revocato con questa motivazione: «disservizi e mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati». Poi era stato scelto un dirigente interno ad Ama, Massimo Bagatti, come amministratore unico pro-tempore.



Con il nuovo management il contratto di servizio di Ama, che punta espressamente sullo spazzamento e su turni ben definiti di raccolta dei rifiuti, il Campidoglio a 5 Stelle persegue un obiettivo preciso e ambizioso vista l'endemica fragilità del sistema di smaltimento - fare di Roma una città più pulita. Quello presieduto da Melara si prepara ad essere il sesto vertice Ama durante la giunta di Virginia Raggi. Dopo Daniele Fortini (che aveva retto l'azienda durante il commissariamento Tronca), fu scelto l'amministratore unico Alessandro Solidoro: arrivato nell'agosto del 2016 andò via dopo poco seguendo l'ex assessore al Bilancio Marcello Minenna. Al suo posto dopo qualche mese fu scelta una donna, Antonella Giglio, che poi andò via l'anno dopo per far posto al Cda a tre presieduto da Lorenzo Bagnacani, durato dal 2017 fino agli inizi del 2019.



Anche dall'opposizione in Campidoglio l'auspicio è uno: «Questa sia finalmente la volta buona, perché davvero non si può più sbagliare», afferma la consigliera di Roma Torna Roma Svetlana Celli. Le ultime criticità nella raccolta dei rifiuti in città, causata anche da un guasto all'ultimo tmb di proprietà dell'Ama, sono in via di soluzione come ha spiegato ieri la municipalizzata. Ed ora si tenterà lo sprint. «Sono molte le novità che rivoluzionano la raccolta della spazzatura in città. Tra queste, prima di tutto, il rafforzamento delle penali per le carenze nei servizi al cittadino: andranno ad incidere sulla parte variabile del salario del management e della dirigenza. Se la città è sporca il management dell'Ama ne paga le conseguenze in busta paga», ha spiegato di recente la sindaca Venerdì 7 Giugno 2019, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA