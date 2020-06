Altalene e scivoli sanificati: a Roma riaprono i parchi

Si torna a giocare, a Roma. Ieri infatti la sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza, con effetto immediato, per la riapertura delle aree gioco per i bambini presenti nei giardini, nei parchi e nelle ville della Capitale. Fino a ieri infatti le altalene e gli scivoli erano praticamente le uniche cose rimaste chiuse, inaccessibili.

E il motivo è molto semplice: il Comune, per sua stessa ammissione, non era in grado di garantirne la pulizia, in base alle norme serve infatti un «piano di pulizia e igienizzazione approfondita e frequente». A Roma non era garantito. E così il 18 maggio, giorno della prima possibile riapertura, arrivò l’ordinanza firmata dalla sindaca per la chiusura immediata «delle aree gioco destinate allo svolgimento di attività ludiche e ricreative su tutto il territorio comunale».

Un’area gioco infatti presuppone una sanificazione costante, visto che i bambini toccano i giochi con un’alternanza continua. La sanificazione quindi deve essere puntuale. E al lavoro ci sarà una sorta di task force comunale per monitorare e gestire gli interventi di pulizia. Tutti a giocare, quindi dal parco della Caffarella a Villa Pamphili, da Parco Schuster a Villa Ada, da Parco Talenti passando per le aree gioco di quartiere all’Appio, in via Tuscolana e in viale Marconi. Da Colle Oppio a via Ardeatina. Le aree gioco si trovano comunque all’aria aperta e questo aspetto gioca assolutamente a favore delle norme anti-contagio. In realtà va detto anche che, nelle ultime settimane, sono state davvero poche le attrezzature rimaste ferme: i bambini infatti hanno ripreso a salire e scendere da altalene e scivoli, in barba alle norme di sicurezza. I nastri che ne chiudevano l’accesso sono stati tolti e tante famiglie hanno ripreso possesso dei giochi. A questo punto, quindi, meglio aprire i parchi per i bambini e tenerli puliti. D’ora in poi quindi si tornerà alla normalità o quasi, anche sul fronte giostrine: ovviamente restano valide le norme di distanziamento che, tra i bambini, complicano decisamente i giochi. A questo dovranno pensare i genitori, evitando abbracci e mantenendo le mani pulite lontane da bocca, naso e occhi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 03:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA