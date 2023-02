Borsa sospetta vicino a Palazzo Chigi. «Non contiene esplosivo». All'interno trovato un foglio: ecco cosa c'è scritto

di Emilio Orlando

Allarme bomba rientrato in via dei Sabini, nel cuore di Roma, dove è stato rinvenuto un pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi. Gli artificieri si sono messi subito al lavoro, e hanno spostato l'ingresso per i giornalisti alla conferenza stampa con i ministri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm.

Nel pacco sospetto trovato un foglio che riporta un rebus

All'interno del pacco sospetto hanno trovato un foglio che riporta una specie di rebus o di "caccia al tesoro" con nomi che non sono riconducibili a personaggio politici ma sulla cui identità gli agenti della Digos stanno indagando.

Il pacco sospetto è davanti ad un palazzo di via Santa Maria

Il pacco sospetto è stato trovato in via Santa Maria, davanti a uno dei palazzi dove hanno sede gli uffici del governo, in particolare quelli dei ministeri senza portafoglio. Nello stesso palazzo c'è la sala polifunzionale dove da più di un anno si svolgono le conferenze stampa della presidenza del Consiglio, causa lavori nella sala stampa di Palazzo Chigi.

«Non conterrebbe esplosivo»

Non conterrebbe esplosivo il pacco sospetto ritrovato in via dei Sabini a Roma. È quanto si apprende da fonti della questura di Roma dopo l'esame del pacco da parte degli artificieri. «È stato un falso allarme» si sottolinea.

