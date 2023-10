Fiera di Roma, via al Salone dello Studente 2023: tre giorni di full immersion tra atenei, nuove tecnologie e l'educazione finanziaria

di Lorena Loiacono

Tre giorni di orientamento e approfondimenti: al via il Salone Nazionale dello Studente di Roma che, dal 17 al 19 ottobre, permetterà agli studenti di entrare in contatto con il mondo della formazione e il mondo del lavoro a livello nazionale. Un’opportunità per capire e per scegliere la strada migliore per il proprio futuro.

L’ingresso al Salone dello Studente, presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645-1647, è libero e gratuito: la tre giorni è dedicata a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori dei gruppi classe. Per partecipare, però, è necessario iscriversi e quindi essere muniti di pass d’ingresso. Le fasce orarie disponibili, ogni giorno, sono dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13.30.

Agli studenti che parteciperanno saranno riconosciuti anche dei crediti formativi: è possibile, infatti, ricevere un attestato per il riconoscimento di 15 ore valide ai fini del Pcto, i percorsi di competenze trasversali vale a dire l’ex alternanza scuola lavoro, quindi 5 ore al giorno. E’ possibile navigare per scoprire tutti gli stand e, scansionando i QR-code, si possono scoprire le vetrine virtuali con i contenuti multimediali, i video e le brochure.

AVVIO DEI LAVORI

Il 17 ottobre, all’avvio dei lavori, è prevista la partecipaizone dei ministri Giuseppe Valditara, all’Istruzione e al Merito, e Marina Elvira Calderone al Lavoro e delle Politiche Sociali.

ORIENTAMENTO

Al Salone sono presenti oltre 100 espositori tra Università, Accademie e ITS, gli istituti tecnici superiori post diploma, Gli studenti potranno prendere informazioni su come compiere una scelta consapevole, superare l’ansia da esame e raggiungere i propri obiettivi, si parlerà degli strumenti per l’Orientamento per studenti e docenti, di come studiare all’estero con l’Erasmus e dei programmi di mobilità.

FUTURO, TECNOLOGIE, LAVORO

Si tratteranno temi come Metaverso e didattica del futuro, le tecnologie per l’arte come la stampa 3d, la comunicazione online e il videomaking, la moda, la musica e gli effetti speciali. Sarà presente anche un LiveShowcooking in collaborazione con Gambero Rosso Academy.

SOCIETÁ, AMBIENTE, CULTURA

Nella tre giorni si parlerà dell’Agenda 2030, tra Sustainable Goals, ambiente e pari opportunità, delle Best Practice per una scuola più inclusiva, di moda, creatività e professioni del Made in Italy e di come riuscire a coltivare il proprio talento attraverso il lifecoaching.

EDUFIN, A SCUOLA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Nel mese dell’educazione finanziaria, Campus, il Salone Nazionale dello Studente e Milano Finanza, il quotidiano dedicato all’economia, alla finanza e al lusso, si uniscono per dare vita al più grande evento di educazione finanziaria rivolto al mondo della scuola, per riflettere sulle tematiche di maggiore interesse per le nuove generazioni, prima fra tutte quell’educazione finanziaria che ha trovato dignità di materia e insegnamento nelle scuole: il Salone Nazionale dello Studente ospiterà Edufin, il primo evento dedicato all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani. Gli studenti avranno a disposizione gli strumenti per l’acquisizione di conoscenze e competenze finanziarie, conosceranno i principali strumenti finanziari, anche digitali, e le istituzioni finanziarie.

SERVIZI AGLI STUDENTI

Durante le giornate del salone dello Studente di Roma è possibile partecipare alle simulazioni gratuite ai test di medicina, ingegneria, economia con il supporto di un Tutor qualificato, a ciclo continuo a partire dalle 9. I ragazzi potranno partecipare agli incontri in aula e live a ciclo continuo dove le Università, le accademie e le scuole di formazione nazionali, internazionali, pubbliche e private, presenteranno la loro offerta formativa e approfondimenti sui programmi di studio. Su prenotazione è possibile avere colloqui individuali o di gruppo di orientamento e counseling psicologico. Saranno disponibili anche colloqui one to one con gli esperti in Risorse Umane, per scrivere un Cv o simulare un colloquio di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA