All'Atlantico live di Roma i Tokio Hotel presentano Melancholic Paradise in tour

Gli ex teenager con la cresta sono diventati grandi. A due anni dal loro ultimo live romano, tornano i Tokio Hotel, la band tedesca dei gemelli Bill (vocalist) e Tom Kaulitz (chitarra e tastiere) con Georg Listing (basso e tastiere) e Gustav Schäfer (batteria).



Presenteranno questa sera all’Atlantico il loro ultimo singolo, Melancholic Paradise, il brano che racconta di un amore tormentato, dà il nome al tour e fa da apripista al nuovo disco in uscita a fine anno. In scaletta, oltre all’ultimo singolo, le canzoni più amate. Da Love who loves you back a When it rains, It pours. Spicca l’assenza di Monsoon, oltre 40 milioni di visualizzazioni su Youtube, la hit che li portati al successo. C’è però la sua versione in tedesco, Durch den monsun.



«Un’esperienza magica vissuta la scorsa estate - hanno spiegato descrivendo il tour - ha ispirato il concept di questo nuovo show. Stiamo studiando una scaletta speciale che stupisca tutti i nostri fan. Fenomeno musicale e di costume dei primi anni Duemila, dal 2007, il quartetto tedesco ha cavalcato l’ondata emo della musica pop-rock, diventando amatissimo in tutto il mondo.



Oggi gli ex teenager sono cresciuti e si presentano ai fan con uno stile più patinato. La cresta e il look androgino del cantante Bill Kaulitz, simboli dei Tokio Hotel “della prima ora”, sono spariti. Oggi il cantante 29enne ha compiuto una metamorfosi, con un taglio corto e biondo e ha sfilato per importanti griffe. Il gemello Tom non è da meno. In estate, il musicista sposerà la supermodella Heidi Klum - 16 anni più grande di lui - a Capri.

