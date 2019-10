Maleficent apre Alice nel Paese dei Film: Jolie, Pfeiffer, Afflek le star della Festa dei ragazzi di Roma

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer in preapertura con Maleficent - Signora del male e poi Casey Affleck, i fratelli Dardenne, Gianni Amelio, Fabio Volo, Loredana Berté , Alessandro Siani, Cristina D’Avena, J-Ax, Franca Valeri, Carlo Verdone e Alexandra D’Addario.



Sono tanti e capaci di attrarre un pubblico davvero trasversale gli ospiti della diciassettesima edizione di Alice nella Città, il festival cinematografico dedicato ai ragazzi che scorrerà parallelo alla Festa del Cinema di Roma dal 17 al 27 ottobre prossimo al Parco della Musica e nelle due sale Alice allestite per l’occasione. Confezionato dai direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli con il consueto mix di passione e coraggio, il programma propone una forte rappresentanza di cinema italiano “libero, sotterraneo, indipendente, percorso da un filo rosso che lega temi come l’affermazione dell’identità, la resilienza e la consapevolezza di sé”.



In concorso ci sono due film nazionali come La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (che terrà anche una masterclass) e L’agnello, opera prima di Mario Piredda, e due co-produzioni: Don’t Forget to Breathe di Martin Turk e One More Jump di Emanuele Gerosa. Nel Panorama Italia si va da titoli di autori affermati come La volta buona di Vincenzo Marra e il doc sulla musica Trap prodotto da Michele Santoro (Volare) al progetto collettivo Frammenti, realizzato dai ragazzi di un liceo artistico romano, passando per il film molto musicale Il suono della voce di Emanuela Giordano e per il documentario sul pedagogista Franco Lorenzoni prodotto da Rai Movie È meglio che pensi la tua. Nel Panorama Internazionale, accanto al nuovo film di Bertrand Bonello Zombi Child e a Light of My Life di e con Casey Affleck c’è anche l’italiano Maternal di Maura Delpero, già applaudito al festival di Locarno. Grande attenzione per i più piccoli negli Eventi Speciali, dove oltre a Maleficent si trovano Playmobil – The Movie di Lino DiSalvo, La famiglia Addams, Ailo – un’avventura tra i ghiacci e il film di chiusura Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani.



Alice nella città porta ai ragazzi anche uno sguardo sul cinema del passato, accogliendo i restauri di cinque film, tra cui Come te nessuno mai di Gabriele Muccino nel suo ventesimo anniversario e Rosetta dei fratelli Dardenne, e realizzando un omaggio a quella grande signora del cinema italiano che è Franca Valeri, che sarà celebrata con l’incontro coordinato da Pino Strabioli Le donne del cinema raccontano Franca, in cui Piera Detassis, Paola Minaccioni e Anna Foglietta daranno voce alla grande attrice de Il vedovo.

