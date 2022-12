Gli 'Alfredo Awards', da leccarsi i baffi: da Bertinotti a Bagnato, Desario e Barillari, tutti i premiati. E trionfano le fettuccine

Un premio per le eccellenze. Dato da chi vive di eccellenza a tavola. Per il 108° compleanno di Alfredo alla Scrofa c'è stata festa grande. Tra gli ospiti c’erano attori, cantanti, politici, giornalisti e, soprattutto, tanti amici. Una serata speciale, che ha visto - quest'anno - la premiazione di personalità che hanno dato lustro nei vari campi settoriali: dal cinema al giornalismo, dalla politica all'arte.

Ecco allora che è nata l'idea degli "Alfredo Awards": un riconoscimento da chi da quel lontano 1 dicembre 1914 rende indimenticabili pranzi e cene. Per la politica il premio è andato a Fausto Bertinotti, per lo spettacolo a Gabriella Labate e Massimo Bagnato (mattatore della serata con le sue memorabili gag); premio stampa al Direttore di Leggo, Davide Desario. A Rino Barillari, il king dei paparazzi, l'encomio speciale con un ritratto fatto da Franco Bevilacqua, ritrattista e creatore della prima grafica di Repubblica. Il legame con Roma è imprescindibile ed è per questo che tra i premiati c'è stata anche la presidente del I Municipio Centro storico Lorenza Bonaccorsi.

Ma la specialità della serata, oltre alle strepitose fettuccine Alfredo - che hanno reso iconico nel mondo il ristorante di via della Scrofa - è stata l'atmosfera frizzante. La fede romanista si è sentita da subito: lo speaker ufficiale della Roma - Matteo Vespasiani - ha chiamato in sala a mo' di formazione calcistica tutto lo staff del ristorante: camerieri, cuochi, lavapiatti, direttore di sala incitati come allo stadio. Presente anche il dirigente dell'AS Roma, Francesco Pastorella. Con lui anche Marco Conidi che ha cantato l'inno giallorosso Mai Sola Mai. Fino a notte tutti e degustare le specialità dello chef Massimiliano Sepe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 20:45

