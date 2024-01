Alex ucciso a Roma, c'è un terzo fermato: «È il fratello di uno dei due arrestati»

di Redazione web

Per la morte di Alexandru Ivan, 14enne ucciso nel parcheggio della metro C di Pantano a Roma, c'è un terzo fermo.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio, i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Frascati hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri, nei confronti di un 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati.

Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso allo stesso, risulterebbe in compagnia di uno degli indagati nelle fasi antecedenti, esecutive e successive all’omicidio, quando avrebbe trovato riparo in Aprilia. Le indagini sono ancora in corso.

Martedì 23 gennaio si sono tenuti i funerali a Roma del 14enne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA