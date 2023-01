Regionali Lazio, D'Amato a Leggo: «Ai giovani reddito di formazione e preservativi gratis. Vi sorprenderò con il voto disgiunto»

Alessio d'Amato, assessore regionale alla sanità e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, i sondaggi danno per vincente il centrodestra. Il Pd non avrebbe fatto meglio a scegliere una personalità indipendente su cui far convergere anche M5s?

«No. Avverto aria di rimonta, il Lazio sarà una sorpresa con la vittoria di questa sinistra riformista. I sondaggi verranno smentiti dai fatti».

È complicato però fare campagna elettorale contro i 5 Stelle con cui siete stati alleati.

«Ho stima della Bianchi e del lavoro svolto in giunta dalle due colleghe M5s. Però ora mi rivolgo agli elettori: dare il voto alla Bianchi non porterà alla vittoria, quindi è importante considerare il voto disgiunto, vale a dire uno sul presidente e uno sulle liste. Potete votare il vostro partito ma alla presidenza votate me».

Termovalorizzatore sì o no?

«Sì, perché comprende anche la valorizzazione energetica. Roma ha bisogno del decoro urbano e di non dover portare i rifiuti in giro per l'Italia e l'Europa, sia per il costo sociale sia perché non fa bene al clima».

Oltre alla sanità, si dovrà occupare anche dei trasporti, su cui Roma lascia molto a desiderare.

Roma sconta un sottofinanziamento per il trasporto pubblico locale, viene considerata come una qualunque città ma non lo è: oltre alla gestione dei residenti, ha i milioni di turisti, gli uffici internazionali e tutti gli eventi. Il dibattito sui poteri di Roma non può prescindere anche da maggiori risorse».

In pratica?

«Bisogna ammodernare i mezzi del parco ferroviario e mi auguro che entreranno in esercizio quelli nuovi sulla Roma-Lido e sulla Roma Nord. Nel mio programma propongo il trasporto pubblico locale gratuito per gli under 25. Le risorse ci sono, vanno usate per aiutare le famiglie».

A proposito di giovani, come intende aiutarli?

«Nel Lazio un ragazzo su 5, tra i 18 e i 34 anni, non studia e nè lavora. E' un tema molto serio e su questo abbiamo intenzione di usare una quota dei fondi europei per finanziare un reddito di formazione. Vogliamo formare questi ragazzi anche perché si fa fatica a trovare operatori qualificati. Per esempio, con la curva degli anziani che cresce e quella della natalità che cala, avremmo bisogno di operatori specializzati per l'assistenza domiciliare».

Crolla la natalità e voi finanziate la pillola abortiva.

«Sono due temi distinti: in Francia hanno un tasso di natalità tra i più alti d'Europa ma hanno anche una protezione efficace con gli anticoncezionali. Bisogna garantire la sessualità sicura».



